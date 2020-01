Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln-Seeste, Einbruch

Westerkappeln (ots)

In ein Wohnhaus an der Bramscher Straße ist am Mittwochvormittag (15.01.2020) eingebrochen worden. Der oder die Täter begaben sich in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 12.35 Uhr auf das Grundstück im Seester Feld. An dem Gebäude zertrümmerten sie eine Fensterscheibe und stiegen dann in die Räume ein. Bei einer ersten Durchsicht konnten die Geschädigten feststellen, dass die Einbrecher einen Receiver und eine Brille gestohlen hatten. Schließlich verließen die Diebe das Wohngebäude über die Terrassentür wieder. Der Wert des Diebesgutes liegt im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell