Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Sperrung der Hattinger Straße nach Verkehrsunfall

Sprockhövel (ots)

Am 28.5.2019 gegen 16:30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Auffahrunfall auf der Hattinger Straße in Niedersprockhövel gerufen. Dort fuhr eine Frau mit zwei Kindern im PKW auf ein parkendes Auto. Der Rettungsdienst betreute die zwei Kinder sowie die Frau vor Ort. Nach der Erstversorgung wurden die Mutter und ihre zwei Kinder in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte sperrten die Hattinger Straße in beide Fahrrichtungen. Weiter wurde der Brandschutz sichergestellt. Die Kanaleinläufe wurden mit Bindemittel abgeschottet, so dass das auslaufende Öl nicht in die Kanalisation fließen konnte. Die Fahrbahn wurde anschließend mit Bindemittel abgestreut und durch die angeforderte Kehrmaschine wieder aufgenommen.

Der Einsatz dauerte zwei Stunden mit 16 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen. Das beigefügte Bild darf unter Nennung der Feuerwehr genutzt werden.

