FW-EN: Rettungshubschrauber landete & Verkehrsunfall

Am Mittwochmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 12:30 Uhr zu einem Arbeitsunfall in einem Betrieb in der Vom-Stein-Straße alarmiert. Die Einsatzkräfte übernahmen die Erstversorgung des Verunfallten und sicherten im Anschluss die Landung eines Rettungshubschraubers ab. Der Verletzte wurde im Anschluss bodengebunden in eine Wuppertaler Klinik gebracht. Nach einer Stunde war der Einsatz für die neun ehrenamtlichen Feuerwehrleute beendet.

Sieben Minuten später wurden erneut Einheiten in Niedersprockhövel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einem Pkw alarmiert. Eine Person musste an der Bergstraße durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die Wehr streute noch auslaufende Betriebsmittel ab, bevor der Einsatz auch für diese eingesetzten ehrenamtlichen Kräfte beendet war.

