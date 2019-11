Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am Donnerstag Abend gegen 21.30 Uhr kam es in Höhr-Grenzhausen in der Rathausstraße in Höhe des Anwesens 50 zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Pkw zwei parkende Fahrzeuge beschädigte und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Bei dem flüchtigen Pkw dürfte es sich um einen Skoda handeln. Dieser dürfte im vorderen rechten Bereich erheblich beschädigt sein.

In diesem Zusammenhang werden Unfallzeugen gesucht, welche darum gebeten werden sich mit der Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen unter Tel. 02624-94020 in Verbindung zu setzen.

