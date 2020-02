Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch: Körperverletzung nach Streitigkeit an Bushaltestelle - Die Polize sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 24.02.2020, zwischen 18:30 Uhr und 19:15 Uhr kam es an der Bushaltestelle am Kurpark in Lenzkirch zu einer Streitigkeit zwischen einer fünfköpfigen Personengruppe und einem 54-Jährigen Mann. In Folge dessen soll es zu wechselseitigen Körperverletzungsdelikten gekommen sein.

Der Polizeiposten Lenzkirch bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Robert Holderied

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell