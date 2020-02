Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neustadt: Vandalismus - Laternen ausgetreten und beschädigt - Die Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 24.02.2020 gegen 23:35 Uhr wurden der Polizei zwei Jugendliche Personen gemeldet, die in der Dennenbergstraße in Neustadt Straßenlaternen "austraten" und mit einem großen Stock auf die Straßenlaternen einschlugen. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die Täter jedoch bereits entfernt und konnten auch im nahen Umfeld nicht angetroffen werden. Durch den Vandalismus wurde eine Laterne stark beschädigt, der Sachschaden beträgt ca. 500,00EUR.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

