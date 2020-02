Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Verkehrsunfall auf der B500 - LKW kommt von Straße ab und rauscht in Gleisbett

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 26.02.2020 gegen 15:16 Uhr kam es auf der B500 zwischen Schluchsee in Richtung Bärental zu einen Verkehrsunfall eines LKWs. Der mit Stahlteilen schwerbeladene rumänische LKW kam wenige Meter vor der Dreiseenbahnbrücke rechts von der Fahrbahn ab und rutschte auf schneebedecktem Boden über den Grünstreifen den Abhang ins Gleisbett des Zuges hinab. Der LKW wurde stark beschädigt, verletzt wurde der Fahrzeugführer glücklicherweise nicht. Die B500 wurde im Anschluss für mehrere Stunden voll gesperrt. In einem aufwändigen Manöver wurde der LKW in den Morgenstunden des 27.02.2020 geborgen und konnte abgeschleppt werden. Seither ist die Strecke wieder frei. Die Dreiseenbahn war aufgrund von Sturm "Sabine" noch gesperrt, weshalb es hier zu keinen weiteren Behinderungen kam.

Medienrückfragen bitte an:

Robert Holderied

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell