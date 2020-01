Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mit Vollgas in die jecke Session

Prüm (ots)

In wenigen Wochen ist es soweit: die feierfreudigen Menschen unserer Region treibt's hinaus auf die Plätze. Sektkorken knallen, Konfetti färbt die Straßen bunt. Es herrscht Ausnahmezustand in vielen Teilen der Republik. Sein Name: Karneval, Fasching, Fastnacht. Die Narren und Jecken feiern ausgelassen bis zum Aschermittwoch.

War nicht gerade erst Silvester? Stolpert man nicht noch vielerorts über die Reste von Böllern und Raketen? Nichts da! Zwar hat das Jahr gerade erst begonnen, aber der Countdown in der fünften Jahreszeit läuft auf Hochtouren: Am 20. Februar ist Weiberfastnacht und die ersten Karnevalevents starten bereits am Wochenende.

Wenn de Höhners "Viva Colonia" in Dauerschleife spielt, die leckeren Kamellen fliegen und die phantasievoll gestalteten Umzugswagen mit viel Tamtam durch die bevölkerten Straßen ziehen, dann ist es wieder so weit: Die fünfte Jahreszeit ist in ihrer heißen Phase.

"Da simmer dabei". Nicht nur vielgesungener kölscher Hit, sondern auch diesjähriges Karnevalsmotto der Polizei Prüm.

Größere Karnevalsumzüge in und um die Karolingerstadt werden durch die Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Prüm begleitet werden. Von Anfang an. So, wie im vergangenen Jahr. Das Jugendamt wird mit dabei sein. Direkt vor Ort. Brauchtum und Lebensfreude - aber mit Sicherheit.

Die Nachtumzüge im Prümer Land werden für die Polizei eine besondere Rolle spielen. Präsenz und Aufmerksamkeit stehen hier im Vordergrund.

Das Kostüm passt, die Pappnase sitzt, das Auto ist vollgetankt - mit Sprit auch für die Passagiere. Die Faschingssause kann starten. Von wegen! Helau hin, Alaaf her - bei Alkohol am Steuer und Clownsmaske im Gesicht hört für die Polizei der Spaß auf. Die Narren riskieren bei einer Kontrolle Geld, Punkte, den Führerschein und nach einem Unfall sogar den Versicherungsschutz.

Auf den Straßen werden ab sofort verstärkt Alkohol- und Drogenkontrollen durchgeführt werden. Feiern nach Lust und Laune - aber an's Steuer gehören nur nüchterne Autofahrer.

Miteinander-Füreinander. Damit die jecken Tage 2020 buchstäblich für Alle mit Sicherheit schön werden!

