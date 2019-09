Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Schmierereien am Kindergarten

Polizei sucht Zeugen

Hünxe (ots)

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Montag, 7.00 Uhr, beschmierten Unbekannte die Aussenfassade eines Kindergartens an der Friedrich-Endemann-Straße in Hünxe.

Auf drei nebeneinander liegenden Fenstern schmierten sie das Wort "WILLKOMMEN" mit blauer Farbe. Zum Opfer gefallen war den Tätern auch eine Außenleuchte, ein Oberlicht, mehrere Dachziegel auf dem Dach sowie ein Verkehrsschild und eine Kinder-Warnfigur auf dem Parkplatz.

Graffitis lassen sich nur mit erheblichem und kostspieligem Aufwand entfernen. Schmierereien dieser Art sind daher kein harmloser Streich sondern völlig unnötige Sachbeschädigung.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

