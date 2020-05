Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.05.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Unfallursache Alkohol?

In Heilbronn-Neckargartach kollidierte am Mittwochvormittag ein BMW mit einem geparkten Audi. Der BMW hatte auf der Römerstraße gegen 11 Uhr zunächst grundlos angehalten und dann stark beschleunigt, bis der geparkte Audi der Weiterfahrt im Weg stand. Die 61-jährige BMW-Fahrerin stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss, weshalb sie die Beamten ins Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Ihren Führerschein musste sie der Polizei überlassen. Die Frau muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Gesuchter kommt zur Polizei

Am Mittwochnachmittag hat ein 31-Jähriger der Polizei in Heilbronn ihre Arbeit erleichtert. Der zur Festnahme ausgeschriebene Mann malte mit seinem Finger auf einem Polizeifahrzeug in der Gerberstraße herum. In der folgenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte und deshalb gesucht wurde. Kurioserweise hatte der 31-Jährige knapp die Hälfte der ausstehenden Summe in Bar dabei. Diese wurde als Teilzahlung beschlagnahmt. Den Rest seiner Strafe muss der Mann absitzen.

Heilbronn: Marihuana-Fund am Neckar

Am Neckar hat ein Jogger am Mittwochmorgen eine größere Menge Marihuana entdeckt. Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat eine unbekannte Person das Betäubungsmittel unverpackt am Rand des Rad-/Fußwegs in Heilbronn-Sontheim deponiert. Die Polizei stellte den Fund von insgesamt knapp 120 Gramm Cannabis sicher.

Nordheim: Einbrecher versuchen sich an Kindergarten

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch versucht in einen Nordheimer Kindergarten einzubrechen. Die Täter versuchten zwischen 19 Uhr am Dienstag und 7.30 Uhr am Mittwoch ein Fenster auf der Rückseite des Kindergartengebäudes in der Hauffstraße aufzuhebeln. Aus bislang unbekannter Ursache brachen sie ihren Versuch ab, bevor sie in das Innere gelangen konnten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise auf die Einbrecher geben können, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Offenau: Sperrmüll im Neckar

Drei Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch in Offenau Sperrmüll aus einem Wohnwagen in den Neckar geworfen. Dass Sperrmüll auch vor der Haustür abgeholt wird, wussten drei Personen offensichtlich nicht, als sie ihren Müll gegen 2 Uhr mit einem älteren Wohnwagen über die Uferstraße an den Neckar schoben. Hier entsorgten sie den Müll unsachgemäß, indem sie diesen in den Fluss warfen. Das Polizeirevier Neckarsulm sucht Zeugen, die gesehen haben, wie der Müll entsorgt wurde, oder Hinweise auf die Personen geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Neckarsulm: Neuwagen mit Unfallschaden

Vermutlich bei einer verbotenen Spritztour im Bereich um Neckarsulm bauten Unbekannte einen Unfall mit einem neuwertigen Opel Grandland. Der weiße Neuwagen wurde einer Neckarsulmer Firma im Laufe der letzten Woche geliefert. Bei der Übernahme auf dem Firmengelände "Im Klauenfuß" wurde der nicht zugelassene Geländewagen überprüft und kein Schaden gefunden. Bei einer erneuten Prüfung am Mittwochmorgen wurden ein Schaden an der Fahrzeugfront festgestellt. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf einen Unfall geben können, oder die Spritztour beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Bad Friedrichshall: Fahrraddiebe auf frischer Tat erwischt

Auf frischer Tat wurden Fahrraddiebe in Neckarsulm am Mittwochmittag ertappt. Beim Verlassen des Werks eines Automobilherstellers in der NSU-Straße wurde ein Zeuge gegen 12.50 Uhr auf zwei verdächtige Personen auf dem Fahrradparkplatz aufmerksam. Beim Erkennen des Zeugen flüchteten die Täter zu Fuß und mit dem Rad. Der zu Fuß Flüchtende konnte von dem verständigten Werkschutz eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Fahrraddieb hatte in seinem Rucksack Werkzeug und ein aufgebrochenes Schloss dabei. Bei einer Durchsuchung seines Autos wurden insgesamt vier gestohlene Fahrräder gefunden. Die Fahrräder konnten Taten in Neckarsulm und Ingolstadt zugeordnet werden. Der mit dem Fahrrad flüchtige Täter konnte trotz einer Fahndung mit mehreren Streifen bislang nicht gefunden werden. Im Rahmen der Fahndung wurde ein Fahrradfahrer kontrolliert, dessen Gefährt seit November 2017 als gestohlen gemeldet war. Es wurde von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an.

Flein: Steinewerfer erneut unterwegs

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage haben Unbekannte einen Stein gegen das Oberlicht der Schulturnhalle in Flein geworfen. Durch den Steinfwerfer wurde das äußere Fenster und der Rahmen beschädigt. Zwischen Freitag und Dienstag hat sich die Tat in der Schulstraße ereignet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten sich beim Polizeiposten Untergruppenbach, Telefonnummer 07131 644630, zu melden.

