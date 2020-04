POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, den 24.04.2020

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Mit Rufen und Pfiffen auf das Feuer aufmerksam gemacht - Obertshausen

(neu) Ein beherzter Nachbar hat am frühen Freitagmorgen die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Peter-Anton-Straße durch Rufe und Pfiffe auf einen Brand aufmerksam gemacht, so dass diese sich am Ende alle unverletzt nach draußen retten konnten. Gegen 6 Uhr war das Feuer aus noch unbekannter Ursache in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Neben den Bewohnern blieb auch die 60 Jahre alte Wohnungsinhaberin zum Glück unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte das Feuer im Schlafzimmer ausgebrochen sein, weswegen nun ermittelt wird, ob möglicherweise eine Zigarette die Ursache war. Die Kripo Offenbach hat daher die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Schaden wird auf rund 80.000 Euro beziffert. Außer der 60-Jährigen konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Skoda beschädigt - Rodgau

(hf) Ein noch unbekannter Autofahrer hat in der Georg-August-Zinn-Straße einen grauen Skoda Kombi angefahren und sich bislang unerkannt davongemacht. Der Fahrer des Superb hatte den Wagen am Mittwochabend am Fahrbahnrand geparkt. Am Donnerstagmittag hatte er bemerkt, das der Skoda vorne links erheblich beschädigt war - Kotflügel und Frontbereich hatten reichlich was abbekommen. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 3.000 Euro belaufen. Die Polizei in Heusenstamm ermittelt gegen den Flüchtigen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06104 69080.

Motorsäge samt Generator geklaut - Langen

(neu) Bei einem Einbruch in eine Gartenhütte haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine elektrische Kettensäge samt dem dazu benötigten Stromgenerator geklaut. Die Hütte befindet sich auf einem Gartengrundstück in der Egelsbacher Straße in einer dortigen Kolonie. Laut dem Eigentümer passierte der Einbruch in der Zeit zwischen 18 Uhr am Abend und 13 Uhr am Folgetag. Der Wert der Beute wird mit rund 2.000 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06103 90300 entgegen.

Jungen Mann angegriffen - Egelsbach

(neu) Ein 17-jähriger Mann aus Egelsbach ist am Donnerstagabend von mehreren Unbekannten am Berliner Platz in Egelsbach angegriffen und geschlagen worden. Die Hintergründe für die Tat sind bislang unklar; bei ihren Ermittlungen bittet die Polizei um entsprechende Zeugenhinweise. Gegen 20.25 Uhr ging auf der Wache in Langen die Meldung ein, dass es auf offener Straße zwischen mehreren Personen zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Der 17-Jährige wurde offensichtlich geschlagen und auch getreten. Erst als Zeugen zu dem Geschehen hinzukamen, flüchteten die fünf bis sechs Angreifer angeblich in Richtung Bahnhof. Eine Fahndung nach ihnen blieb bislang erfolglos. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um den Verletzten. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06103 90300 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

Fußgängerin verletzt - Autofahrer flüchtig - Hanau

(hf) Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstag eine Fußgängerin, als sie von einem Auto touchiert wurde. Die 39-Jährige überquerte gegen 14.25 Uhr die Heraeusstraße auf dem Fußgängerüberweg in Richtung Leipziger Straße, als plötzlich ein Auto vom Kurt-Blaum-Platz kommend einbog und die Hanauerin anfuhr. Obwohl die Frau stürzte und sich eine Verletzung am rechten Arm zuzog, fuhr der Mann mit seinem Auto weiter. Beim Fahrer habe es sich um eine über 55 Jahre alten Mann mit blonden oder grauen Haaren gehandelt. Das Auto sei kein neues gewesen, es dürfte weiß oder silber gewesen sein und trug HU-Kennzeichen. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein, konnte ihn aber bislang noch nicht fassen. Daher bitten die Ermittler der Verkehrsunfallfluchtgruppe um Hinweise zum Flüchtigen und dessen Fahrzeug unter der Rufnummer 06183 911550.

BMW angefahren - Hanau

(hf) Ein noch unbekannter Autofahrer hat in der Friedrich-Ebert-Anlage einen schwarzen BMW angefahren und sich bislang unerkannt davongemacht. Der Fahrer des "116d" hatte den Wagen am Donnerstag, gegen 13 Uhr, auf enem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 3 abgestllt. Gegen 15.45 Uhr hatte er bemerkt, das der BMW hinten links erheblich beschädigt war - Kotflügel und Heckbereich hatten reichlich was abbekommen. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 1.500 Euro belaufen. Die Polizei in Hanau ermittelt gegen den Flüchtigen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-0.

"Für 16.000 Euro dürfe er weiterfahren" - Hanau

(neu) "Er habe eben einen Verkehrsunfall verursacht und dürfe erst weiterfahren, wenn er sofort 16.000 Euro bezahle" - mit dieser schwindeligen Variante des Enkeltricks hat ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag versucht, einer 86 Jahre alten Hanauerin ihr Erspartes abzuluchsen. Am Ende ging er dennoch leer aus, weil der Ganove die Rückfragen der cleveren Seniorin falsch beantwortete und dieser daraufhin klar war, keineswegs ihren Enkel am Telefon zu haben. Die Polizei rät in solchen Fällen, sich nicht auf ein Gespräch einzulassen und einfach aufzulegen.

Personengruppe trollt sich nur widerwillig - Hanau

(neu) Nach einem Hinweis von Anwohnern hat die Hanauer Polizei am Donnerstagabend im Bereich der Metzgerstraße eine Gruppe von sechs Männern im Alter zwischen 19 und 33 Jahren angetroffen und ihnen einen Platzverweis erteilt, da sie offensichtlich gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen haben sollen. Zudem müssen sie diesbezüglich mit Anzeigen rechnen. Obwohl sie beim Anblick der Polizei wegliefen, konnten die Verdächtigen gestoppt und ihre Personalien festgestellt werden. An der Stelle, an der die Männer zuvor standen, fanden die Beamten geringe Mengen Haschisch und Amphetamine auf der Straße. Die Ordnungshüter prüfen nun, ob die Drogen von den Kontrollierten stammen, die allesamt hinreichend polizeibekannt sind. Den erteilten Platzverweisen kamen sie nur murrend und erst nach mehreren Aufforderungen widerwillig nach.

Kurioser Streit um angeblich falsches Essen - Hanau

(neu) Weil er angeblich ein Gericht erhielt, welches er gar nicht bestellt hatte, kam es am Donnerstagnachmittag in der Hanauer Innenstadt zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Gast und dem Koch eines asiatischen Spezialitätenrestaurants. Laut einer Zeugin sei der offensichtlich unzufriedene Kunde gegen 16.45 Uhr in der Gaststätte erschienen und habe sich dergestalt über das falsche Mahl beschwert, dass er zunächst das Essen auf dem Boden verteilt und anschließend begonnen haben soll, auch noch die Stühle umzuschmeißen. Dies wiederum habe nebenan den Koch so in Rage gebracht, dass er mit einer Suppenkelle in der Hand auf den unzufriedenen Kunden losgegangen und auf diesen eingeschlagen haben soll. Als dieser seinerseits ob der Hiebe mit zwei Begleitern flugs das Lokal verlies, sei ihnen der Koch gar noch auf die Straße gefolgt, habe allerdings statt der Schöpfkelle nun ein Beil hocherhoben in der Hand gehalten. Der Angestellte habe die Verfolgung nach wenigen Metern abgebrochen und sei in das Lokal zurückgekehrt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. Der angeblich unzufriedene Gast und weitere Zeugen werden jetzt gebeten, sich bei der Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-611 zu melden.

Wer hat die "Kawa" geklaut? - Erlensee

(hf) Unbekannte Täter haben in Erlensee-Langendiebach ein Motorrad gestohlen. Der Halter der Kawasaki des Typs "Z800A" hatte das grün-schwarz-graue Bike am Mittwochabend in der Biggleswade Straße verschlossen abgestellt. Am Donnerstag bemerkte er gegen Mittag, dass das Krad mit MKK-Kennzeichen weg war. Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Motorrades geben kann, wende sich bitte an die Polizei in der Cranachstraße unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Offenbach, 24.04.2020, Pressestelle, Rudi Neu

