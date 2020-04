Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Lastwagen fährt gegen Gartenzäune und flüchtet; Wer sah die Buntmetalldiebe?; Mehrere Kunden sollen Unfallflucht gesehen haben und Diebe stahlen "Buggy"

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Lastwagen fährt gegen Gartenzäune und flüchtet - Rodgau

(tl) Gleich zweimal soll ein Lastwagen in der Karl-Sattler-Straße gegen eine Grundstücksumfriedung gefahren sein - einmal gegen ein Hoftor in den 50er-Hausnummern und weniger Häuser weiter gegen einen Gartenzaun (70er Hausnummern). Das ist der derzeitige Stand der Ermittlungen in einer Unfallflucht, welche die Polizei in Heusenstamm zu klären versucht. Nach den bisherigen Aussagen von Zeugen, darunter auch ein bis dato unbekannter Bauarbeiter einer benachbarten Baustelle, soll es sich bei dem Brummi um einen roten Laster mit Rastätter Kennzeichen (RA) gehandelt haben. Da bisher noch keine Erkenntnisse zu dem Fahrzeugführer vorliegen, bitten die Ordnungshüter sowohl den unbekannten Bauarbeiter als auch weitere Zeugen, sich bei der Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 69080 zu melden.

2. Wer sah die Buntmetalldiebe? - Mühlheim am Main

(tl) Kupferkabel im Wert von schätzungsweise 10.000 Euro sowie diverse technische Geräte entwendeten Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einer Baustelle in der Dieselstraße. Die Langfinger verschafften sich zwischen 18.30 Uhr und 6.45 Uhr Zutritt zu dem Areal in Höhe der 90er-Hausnummern und klauten circa 150 Meter Kupferkabel. Hierzu schnitten die Diebe die Ummantelung der Hauptstromzuleitung auf und lösten das kupferne Kabel heraus. Außerdem brachen sie auf dem Gelände zwei Baucontainer auf und nahmen ein Tablet, ein Baustellenradio sowie einen Laptop mit. Die Polizei geht allein aufgrund des Gewichts des Kabels davon aus, dass zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt worden sein dürfte. Zeugen, die in diesem Fall sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten der Kriminalpolizei in Hanau in Verbindung zu setzen (Tel. 06181 100-123).

Main-Kinzig-Kreis

1. Bitte melden! - Mehrere Kunden sollen Unfallflucht gesehen haben - Hanau/Großauheim

(aa) Am Mittwochnachmittag beging der Fahrer eines Mercedes mit HU-Kennzeichen in der Rodgaustraße auf dem Parkplatz des Jawoll-Marktes eine Unfallflucht, die nach ersten Hinweisen mehrere Marktbesucher gesehen haben dürften. Eine Zeugin hatte zwischen 16.35 und 16.45 Uhr beobachtet, wie der Mercedes beim Ausparken einen grünen VW angestoßen hatte und sich anschließend im Markt gemeldet. An dem Tiguan ist ein Stoßstangenschaden von etwa 1.000 Euro zu beklagen. Die Beamten der Polizeistation Großauheim bitten nun die noch nicht namentlich bekannten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden.

2. Diebe stahlen "Buggy" - Schlüchtern

(aa) Diebe stahlen zwischen Dienstag und Mittwoch von einem Grundstück "Am Hopfenacker" einen Buggy. Der LoF Schlepper UTV/Buggy Kymco 700i verschwand zwischen 16.30 und 5.50 Uhr. An dem Buggy war ein SLÜ-Kennzeichen angebracht. Die Kripo Gelnhausen bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Fahrzeuges unter der Rufnummer 06051 827-0.

Offenbach, 23.04.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

