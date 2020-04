Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vorsicht Wechseltrick; Ärger endet in Unfallflucht und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Vorsicht: Trickdieb bittet um Geldwechsel - Offenbach

(aa) "Vorsicht bitte, wenn Sie auf der Straße von einem 45 bis 50 Jahre alten und etwa 1,68 Meter großen Mann mit der Bitte um Geldwechseln angesprochen werden," dies rät die Polizei. Denn so erging es am Montagvormittag einem Fußgänger, der gegen 11.45 Uhr auf der Waldstraße in Höhe der Hausnummer 45 von einem Dieb bestohlen worden war. Der dunkel gekleidete Täter bat den Passanten, zwei fünf Euroscheine in einen Zehner zu wechseln. Der Offenbacher holte sein Portemonnaie heraus und übergab dem Unbekannten den gewünschten Schein. Erst als der Trickdieb weg war, bemerkte der Fußgänger, dass in seiner Geldbörse alle Scheine fehlten. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

2. Polizei sucht Peugeot mit fehlendem Außenspiegel - Mühlheim

(aa) Die Mühlheimer Polizei sucht einen Peugeot, an dem seit Freitagmittag der vermutlich rechte Außenspiegel fehlt. Ebenso dessen bislang unbekannten Fahrer, der am Freitag, zwischen 9 und 12 Uhr in der Obertshäuser Straße einen in Höhe 18 geparkten Ford gestreift hatte. An dem schwarzen Focus wurde der linke Außenspiegel beschädigt und der Kotflügel verschrammt. Die Polizeibeamten fanden an der Unfallstelle eine silberne Außenspiegel-Verkleidung von Peugeot. Der Verursacher hatte sich nicht um den Schaden gekümmert und war weitergefahren. Hinweise werden unter der Rufnummer 06108 6000-0.

Main-Kinzig-Kreis

1. Ärger über jeweilige Fahrweise endete in einer Unfallflucht - Erlensee

(aa) Ein Disput zweier Autofahrer, die sich jeweils über die Fahrweise des anderen geärgert hatten, endete am Montagmorgen auf der Ronneburgstraße in Höhe der Hausnummer 21 in einer Unfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen war eine 24-jährige VW-Lenkerin auf der Ronneburgstraße aus Richtung Theodor-Heuss-Straße gefahren. Ein etwa 40 Jahre alter Pkw-Fahrer war auf der Ronneburgstraße aus Richtung Langenselbolder Weg unterwegs. In dem Kurvenbereich blieben zunächst beide Fahrzeuge stehen und es wurde beiderseits gestikuliert. Dann fuhr der Mann mit seinem schwarzen Auto, an dem MKK-Kennzeichen waren, los und touchierte dabei den blauen New Beetle. An dem VW ist nun ein Schaden von etwa 2.500 Euro zu beklagen. Dies kümmerte den Verursacher nicht und er fuhr davon. Der Unbekannte hatte blaue Augen und offensichtliche keine Wimpern und keine Augenbrauen. Es soll leicht schielen. Den Fall haben jetzt die Beamten der Unfallfluchtgruppe auf dem Tisch und bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Zeuge vertrieb einen Dieb - Bruchköbel

(aa) Ein etwa 1,80 Meter großer und schlanker Dieb versuchte am Montagabend in der Bahnhofstraße mit einem Brecheisen einen Baucontainer aufzuhebeln. Dabei wurde er jedoch gegen 21.50 Uhr von einem Zeugen ertappt. Der Täter flüchtete ohne Beute. Er hatte einen Dreitagebart und trug eine grün/schwarze Arbeitshose, Sicherheitsschuhe und einen schwarzen Kapuzenpullover. Zudem sprach er "schlechtes" Deutsch. Die Polizeistation Hanau II ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu erreichen.

Offenbach, 21.04.2020, Pressestelle, Rudolf Neu

