POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 19.04.2020

Straßenraub, Zeugen gesucht - Rödermark

Zwei bislang unbekannte Täter beraubten am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.13 Uhr, in der Straße Außerhalb in Ober-Roden einen 19-Jägrigen aus Rödermark. Das Räuberduo forderte, ihnen das Portemonnaie auszuhändigen. Da der Rödermarker den Forderungen nicht nachkam, wurde er von einem der beiden Täter mehrfach geschlagen, bis er seine Geldbörse herausgab. Die Täter entnahmen daraus etwa 50 Euro Bargeld. Außerdem nahmen die Ganoven eine schwarze Musikbox der Marke "Anker" an sich, ehe beide in Richtung Breidertring flüchteten. Die sofort eingeleiteten, polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die beiden flüchtigen Täter waren zwischen 1,90 Meter und 2 Meter groß, schlank und sprachen mit russischem Akzent. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

Brand von Heuballen - Neuberg

Am Sonntagmorgen, um 04:08 Uhr, mussten Polizei und Feuerwehr in die Marköbeler Straße in den Ortsteil Rüdigheim ausrücken. Auf einem Acker waren aus bislang unbekannter Ursache etwa 30 bis 40 Heuballen, die zu einer Pyramide gestapelt waren, in Brand geraten. Der Sachschaden dürfte etwa 1000 Euro betragen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

