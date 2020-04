Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Mann begrabschte Fußgängerin - Diebe waren auf Leergutkisten aus - Wer hat was gesehen?

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Mann begrabschte Fußgängerin - Dreieich/Sprendlingen

(aa) Ein 25 bis 30 Jahre alter, etwa 1,70 Meter großer dunkelhäutiger Mann fasste am späten Donnerstagabend in der Schlagfeldstraße eine Fußgängerin unsittlich an. Gegen 23.30 Uhr war die Frau im Bereich der Hausnummer 45 unterwegs, als der Fremde von hinten herankam und ihr ans Gesäß packte. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit einem Fahrrad. Er war mit einem Jogginganzug bekleidet. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Alarmanlage sprang an - Täter flüchteten - Langen

(aa) Die Alarmanlage eines Einfamilienhauses in der Wilhelm-Umbach-Straße ertönte am Donnerstagabend, gegen 21.30 Uhr. Eine aufmerksame Zeugin hatte die Polizei angerufen. Bei Eintreffen der ersten Streife waren keine Täter mehr im Haus. Die Einbrecher hatten zuvor ein Fenster derart rabiat aufgehebelt, sodass das Fenster samt Rahmen herausgerissen wurde. Nach dem Einstieg ertönte die Anlage und der oder die Täter flüchteten durch ein anderes Fenster des Hauses. Nach erster Nachschau wurde nichts gestohlen. Die Kripo bittet weitere Anwohner oder Passanten, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Diebe waren auf Leergutkisten aus - Maintal/Dörnigheim

(aa) Diebe stahlen in der Nacht zum Donnerstag vom Lagerplatz für Leergut eines Verbrauchermarktes in der Wingertstraße Getränkekisten mit den PET-Flaschen. Zwischen 20 und 7.45 Uhr schnitten die Täter vermutlich mit einem Bolzenschneider den Zaun auf und transportierten etwa 140 Kisten ab. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

2. Handwerkerfahrzeuge leergeräumt - Maintal/Dörnigheim

(aa) Diebe waren in der Nacht zum Donnerstag in Dörnigheim unterwegs und hatten es offensichtlich auf Werkzeug aus geparkten Handwerkerfahrzeugen abgesehen. Zwischen 18 und 7 Uhr zertrümmerten die Täter in der Westendstraße die Heckscheibe eines weißen Opel Combo-D-Van. Von der Ladefläche stahlen sie Werkzeug im Wert von gut 3.000 Euro. Zwischen 19 und 7.30 Uhr schlugen sie in der Westerwaldstraße an einem weißen Mercedes Vito ebenfalls die Heckscheibe ein und holten die Arbeitsgeräte heraus. Die Kriminalpolizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Einbruch in Imbiss - Bad Soden-Salmünster/Bad Soden

(aa) Diebe haben am frühen Freitag in der Romsthaler Straße bei einem Einbruch in einen Imbiss einen tragbaren Tresor erbeutet. Darin befanden sich neben Kleingeld diverse Schriftstücke. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter zwischen 2 und 2.30 Uhr mit einer Waschbetonplatte ein Fenster für den Einstieg zertrümmert. Anschließend verließen die die Räumlichkeiten wieder durch das Fenster. Die Kripo Gelnhausen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

4. Wer hat was gesehen? - Bad Soden-Salmünster

(mm) Die Polizei in Bad Orb bittet Zeugen, die am Freitag, gegen 0.20 Uhr, in der Straße "Zum Heegwald" in Bad Soden beobachtet haben, wie Unbekannte einen Stapel abgepackter Zeitungen mit Werbeprospekten sowie ein Gebüsch in Brand gesetzt haben. Die Zeitungen waren auf dem Gehweg in Höhe der Hausnummer 5 für den Zeitungsausträger bereitgelegt. Der Grünbewuchs brannte in Höhe der Hausnummern 9 - 11. Zeugen melden sich bitte auf der Telefonnummer 06051 9148-0.

Offenbach, 17.04.2020, Pressestelle, Michael Malkmus

