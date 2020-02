Polizei Münster

POL-MS: In Jacken gegriffen - Diebin in Schule unterwegs

Münster (ots)

Bereits am Freitagmorgen (7.2., 9:50 Uhr bis 12 Uhr) verschaffte sich eine unbekannte Diebin Zutritt in eine Schule an der Soester Straße.

Eine Zeugin beobachtete, wie sie die Jacken an den Garderoben durchsuchte und sprach sie an. Die Frau erklärte, ihrer Tochter etwas bringen zu wollen. Daraufhin entfernte sich die Unbekannte aber und flüchtete.

Später stellten acht Schülerinnen und Schüler den Diebstahl von Hausschlüssel, Bankkarten, Kopfhörern und Bargeld fest.

Nach Aussage der Zeugin hatte die Diebin schwarze, lockige Haare und sprach mit Akzent. Sie hatte nur noch wenige Zähne, eine dunklere Hautfarbe und trug eine schwarze, lange Jacke mit buschigem Kragen an der Kapuze.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Täterin machen können. Hinweise unter der Rufnummer 0251 275-0.

