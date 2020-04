Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Wohnhausbrand in Dietzenbach - Einbruchsversuch in Trauzimmer - Fußgänger wird nach Streit mit Motorradfahrer leicht verletzt

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wohnhausbrand - Dietzenbach

(mm) In der Römerstraße brennt aktuell ein Wohnhaus. Polizei und Feuerwehr wurden kurz vor 13 Uhr alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Die Schadenshöhe und die Brandursache sind derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei wird nach der Löschung des Brandes die Ermittlungen aufnehmen.

2. Einbruchsversuch in Trauzimmer - Heusenstamm

(mm) Einem Mitteiler ist es zu verdanken, dass die Polizei in Heusenstamm fünf Tatverdächtige ermitteln konnte, die am Mittwochabend versucht haben sollen, in den Bannturm "Im Herrngarten" einzubrechen. Die Beamten waren kurz vor Mitternacht alarmiert worden, weil sich im Bereich des Schlosses mehrere Personen befinden und sich nicht an das Kontakt- und das Abstandsverbot, dass anlässlich der Corona-Pandemie erlassen wurde, halten würden. Beim Eintreffen von zwei Polizeistreifen waren dann auch sechs Personen geflüchtet, fünf von ihnen konnten aber eingeholt und kontrolliert werden. Die Personalien der 20- und 22-Jährigen wurden festgehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass einer von ihnen eine frische Schnittwunde an der rechten Hand hatte. Da von den Beamten auch bemerkt wurde, dass eine Glasscheibe an dem Trauzimmer am Bannturm beschädigt war und dort Blutanhaftungen waren, lag der Verdacht nahe, dass der beziehungsweise die jungen Männer versuchten, dort einzubrechen. Schließlich fanden die Polizisten auch noch einige mit Marihuana abgefüllte Plastikbeutel in unmittelbarer Nähe der kontrollierten Personen. Das Rauschgift, zirka 15 Gramm, wurde sichergestellt. Die Ermittlungen bezüglich des Einbruchsversuchs und der aufgefundenen Drogen wurden eingeleitet. Ebenso wurden Anzeigen werden des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetzt gefertigt.

3. Unbekannter zerstach Autoreifen - Neu-Isenburg/Gravenbruch

(fg) Ein Autobesitzer fand am Mittwoch seinen in der Straße "Am Forsthaus Gravenbruch" geparkten VW Passat mit platten Reifen vor. Die Beamten der Ermittlungsgruppe West in Dreieich haben noch keinen Verdächtigen im Visier und bauen deshalb auf Hinweise aus der Bevölkerung: Zwischen 18 und 18.50 Uhr wurden die Reifen an dem im Bereich der 60er-Hausnummern geparkten Passat offenbar zerstochen, sodass die Luft entwich. Der Schaden liegt bei etwa hundert Euro. Zeugen werden nun gebeten, sich unter der Rufnummer 06102 29020 bei der Polizeistation in Neu-Isenburg zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Sachschaden nach Brand einer Gartenhecke - Hanau

(neu) Auf rund 6.500 Euro beläuft sich nach Ansicht der Polizei der Schaden, der beim Brand einer Hecke am Mittwochnachmittag in der Paul-Gerhard-Straße im Stadtteil Großauheim entstanden ist. Die Kripo Hanau, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat, schließt nicht aus, dass die Hecke gegen 14.45 Uhr vorsätzlich angezündet wurde. Sie brannte auf einer Länge von rund 23 Metern vollständig ab. Durch die Hitze gingen in dem angrenzenden Haus zwei Fensterscheiben zu Bruch. Ebenso wurde ein älterer Personenwagen und eine Straßenlampe beschädigt. Hinweise von Zeugen, die etwas zu dem Brand sagen können, werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

2. Einbruch in ein Rohbau - Hanau

(mm) Im Stadtteil Mittelbuchen ist in der Altkönigstraße in der Nacht zum Mittwoch in ein im Bau befindliches Haus eingebrochen worden. Die Täter hatten zuerst versucht, die Haustür aufzubrechen, was allerdings nicht gelang. Anschließend hebelten sie an der Rückseite des Gebäudes eine Terrassentür auf. Aus dem noch nicht fertig ausgebauten Domizil entwendeten sie schließlich 29 Eimer (12,5 Liter) Farbe, acht Rollen Malervlies sowie 140 Tuben Fugendicht und einen maschinellen Farbenmischer. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich auf der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Unbekannter fährt gegen Gartenzaun und flüchtet - Bruchköbel

(neu) Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei derzeit gegen einen Unbekannten, der am Dienstagmorgen in der Waldstraße gegen einen Gartenzaun prallte und danach einfach weiterfuhr. Der Unbekannte bog nach ersten Erkenntnissen gegen 9.50 Uhr von der Waldstraße nach links in den Atzelsgraben ab und streifte dabei auf einer Länge von vier Metern den Zaun des Eckgrundstücks. Dabei entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Bislang liegen keine Hinweise zu dem Verursacher vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Fluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 911550 zu melden.

4. Falsche Kennzeichen am Anhänger angebracht - Autobahn 66 / Langenselbold

(neu) Gegen einen 31 Jahre alten Mann aus Langenselbold ermittelt die Polizei derzeit wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs, beziehungsweise der Urkundenfälschung. Grund hierfür war ein LKW-Anhänger, welcher einer Streife der Autobahnpolizei am Mittwoch, gegen 14.40 Uhr, an der Anschlussstelle Langenselbold aufgefallen war. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass das Kennzeichen des Anhängers für ein ganz anderes Fahrzeug ausgegeben war. Demnach dürfte der Anhänger in der Kontrolle weder zugelassen, noch versichert gewesen sein. Im Falle einer Verurteilung muss der 31-Jährige vermutlich mit einer Geldstrafe rechnen.

5. Scheunenanbau hat gebrannt - Neuberg

(mm) Ein massiv gemauerter Scheunenanbau in der Bahnhofstraße in Ravolzhausen hat am Mittwochnachmittag gebrannt. An dem Gebäude, das offensichtlich auch als Taubenschlag genutzt wird, entstand ein geschätzter Schaden von 20.000 Euro. Wodurch der Brand entstanden ist, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

6. Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall - Nidderau

(neu) Bei einem Auffahrunfall sind am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 3009 zwischen Nidderau-Ostheim und Hammersbach zwei Personen leicht verletzt worden. Beide konnten nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Gegen 17.40 Uhr waren ein VW-Bus und eine dahinter fahrende Mercedes C-Klasse von Ostheim in Richtung Hammersbach unterwegs. Nach Einschätzung der Polizei erkannte der 76 Jahre alte Benz-Fahrer zu spät, dass der 54 Jahre alte VW-Lenker nach rechts abbiegen wollte und fuhr auf. Aufgrund der erheblichen Fahrzeugbeschädigungen gehen die Ordnungshüter davon aus, dass der Mercedes mit hoher Wucht aufprallte. Unter anderem brach bei dem VW-Bus die Hinterachse. Sowohl der 54-Jährige, als auch dessen 28 Jahre alter Beifahrer wurden mit Verdacht auf ein Schleudertrauma ärztlich behandelt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 24.000 Euro.

7. Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung - Gelnhausen

(mm) Die Kriminalpolizei in Gelnhausen ermittelt nach einem Brand, der sich am Mittwochvormittag in dem Stadtteil Hailer ereignete, wegen fahrlässiger Brandstiftung. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von zirka 800.000 Euro. Der Brand in der Reinhardstraße hatte sich nach ersten Erkenntnissen von einem größeren Unterstand, an dem Brennholz gelagert wurde, auf drei angrenzende Wohnhäuser ausgebreitet. Ein Haus blieb weiterhin bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt.

8. Fußgänger wird nach Streit mit Motorradfahrer leicht verletzt - Schlüchtern

(neu) Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Motorradfahrer ist ein 35 Jahre alter Fußgänger in einem Waldstück bei Herolz leicht verletzt worden. Der Motorradfahrer, der in Begleitung eines weiteren Bikers unterwegs war, flüchtete und wird nun von der Polizei gesucht. Der Vorfall ereignete sich am Ostersamstag auf einem Waldweg, der eigentlich nur Mountain-Bikern vorbehalten und für motorisierte Fahrzeuge gesperrt ist. An einer engen Passage im Bereich des Neidhofs kamen dem 35-Jährigen gegen 12.40 Uhr die beiden Motorradfahrer entgegen, die er nach eigenen Angaben auf ihr Verhalten ansprechen wollte. Dabei soll er von einem der Motorradfahrer leicht am Bein berührt worden sein, wodurch er eine Prellung erlitt. Der Kradfahrer, der mit einem weißen Geländemotorrad der Marke Husquarna unterwegs war, konnte nach dem Wortwechsel unerkannt weiterfahren. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Männer geben können, werden um Anruf bei der Unfallfluchtgruppe unter 06183 911550 gebeten.

Offenbach, 16.04.2020, Pressestelle, Michael Malkmus

