POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 18.04.2020

1. Autoinsasse auf "offener Straße" überfallen - Mühlheim

Am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, wurde in der Querstraße der Beifahrer eines geparkten, schwarzen VW Golf überfallen. Der 22-jährige aus Mühlheim saß alleine im Auto, als er von vier Männern angegriffen wurde. Man warf ihm zunächst einen etwa faustgroßen Stein durch das geöffnete Beifahrerfenster an den Kopf, öffnete dann die Autotür und prügelte auf ihn ein. Nachdem sie ihm noch Bargeld aus seiner Hosentasche stahlen, flüchteten die Täter zu Fuß vom Tatort. Die vier Männer sollen zwischen 17 und 20 Jahre alt gewesen und südländische Typen sein. Einer trug Zeugenangaben zufolge ein markantes neongelbes, ein anderer ein rot/weißes Oberteil. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

2. Heißluftballon über den Dächern von Offenbach

Für Aufsehen sorgte ein Heißluftballon, der am Freitagabend plötzlich über den Dächern von Bieber auftauchte und seine Fahrt über Tempelsee fortsetzte, wo er schließlich nahe der Stadthalle landen konnte. Aufgrund der geringen Fahrthöhe über den Hausdächern vermuteten besorgte Zeugen eine mögliche Notlage oder Notlandung und verständigten die Polizei. Tatsächlich war der Ballon gegen 19:30 Uhr in Mühlheim gestartet und sollte auf Grünflächen nahe des Sparda-Bank-Hessen-Stadions landen. Wegen auftretender Turbulenzen konnte das Landeziel nicht angesteuert werden und die Suche nach einem neuen Landeplatz war erforderlich. Dabei wurde wegen der Suche nach einer geeigneten Fläche bewusst eine geringe Flughöhe gewählt. Die beiden Ballonfahrer konnten letztlich gegen 21:10 Uhr auf einer kleinen Lichtung an der Stadthalle gezielt landen. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge bestand zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung. Sach- oder Personenschäden sind nicht bekannt.

3. Einbruch in Bankfiliale - Obertshausen

Zwei bislang unbekannte Einbrecher drangen am frühen Samstagmorgen in den Vorraum einer Bank in der Beethovenallee ein. Durch das Aufhebeln der Eingangstüre wurde gegen 04:40 Uhr der Einbruchsalarm ausgelöst und die Nebelsprühanlage des Sicherheitssystems aktiviert. Diese brachte intensiv dichten Nebel in den Vorraum ein. Die Einbrecher brachen daraufhin ihr Vorhaben ab und flüchteten in einem dunklen Audi in unbekannte Richtung. Die im Bankvorraum stationierten Geldausgabeautomaten blieben unbeschädigt. Es wird vermutet, dass diese das Ziel der Einbrecher waren. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an, das Fahrzeug wird aktuell immer noch gesucht.

