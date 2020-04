Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen: Wegweiser des literarischen Wanderweges "Grünseelchenweg" gestohlen

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Beschilderung des literarischen Wanderweges gestohlen - Flörsbachtal

(mm) Mehrere Hinweisschilder und Wegweiser des literarischen Wanderweges "Grünseelchenweg" in Flörsbachtal-Lohrhaupten sind von Unbekannten gestohlen worden. Die Schilder wurden zum Teil fachgereicht aus den Bodeneinschlagshülsen montiert beziehungsweise von den Bäumen abgeschraubt. Der erste Diebstahl von einem Pfosten mit einem Hinweisschild war in der Zeit zwischen Gründonnerstag und Dienstag, den 14. April, bemerkt worden. Am Mittwoch, den 15. April, wurde das Fehlen von drei weiteren Pfosten mit Hinweisschildern sowie von Wegweisern, die entlang des fünf kilometerlangen Wanderweges an Bäumen befestigt sind, festgestellt. Der Schaden für die Gemeinde Flörsbachtal wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Hinweis auf die Täter nimmt die Polizei in Bad Orb unter der Rufnummer 06052 91480 entgegen.

Offenbach, 17.04.2020, Pressestelle, Michael Malkmus

