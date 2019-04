Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach-Salzert: Großeinsatz der Feuerwehr nach Brandmeldung aus Hochhaus - Waschmaschine fängt Feuer - vier leicht verletzte Personen

Am Montag, gegen 12.30 Uhr, wurde aus einem Hochhaus in der Salzerstraße ein Brand gemeldet. Nach der Erstmeldung rückten Feuerwehr, Rettungsdienst, wie auch die Polizei, mit einem Großaufgebot an. Tatsächlich war in einer Wohnung im Erdgeschoss eine Waschmaschine in Brand geraten. Die Maschine konnte jedoch durch Bewohner selbst gelöscht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist von einer technischen Ursache auszugehen. Vorsorglich wurden drei Personen aufgrund des Einatmens von Rauchgasen durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Eine Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus verbracht. Die Waschmaschine wurde zerstört, die Wohnung durch Rußbildung verunreinigt. Die Feuerwehr Lörrach war mit 35 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und zwei Notärzten im Einsatz.

