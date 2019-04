Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March-Buchheim - Trunkenheitsfahrt

Freiburg (ots)

March-Bucheim. Am Samstagmorgen gg. 11: 45 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass er beobachtet habe wie ein ca. 50jähriger Mann schwankend und lallend in einen VW-Touran eingestiegen und in Richtung Hochdorf gefahren sei. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung durch eine Streifenbesatzung des Polizeirevier Breisach in Hochdorf fahrend festgestellt und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest ergabe eine Wert von 2,33 Promille. Der Fahrer musste mit angelegten Handschließen zur Blutentnahme ins Krankenhaus Breisach gebracht werden. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Freiburg wird vorgelegt.

