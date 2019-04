Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Hauswände mit Graffiti besprüht - Polizei sucht zeugen

Die Rückwand eines Supermarktes mit mehreren Graffiti besprüht haben unbekannte Täter in der Zeit vom Samstag, 13.04.19, 20.45 Uhr, bis Montag, 15.04.19, 7.30 Uhr, in der Kappler Straße in Freiburg. Die Rückwand des Marktes liegt in südlicher Richtung (Richtung Fuß- und Radweg).

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761 557560-0 beim Polizeiposten Littenweiler (tagsüber) oder rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4421 beim Polizeirevier Freiburg-Süd zu melden.

