Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Feuerwehreinsatz wegen Pfanne auf Herd - kein Sachschaden

Freiburg (ots)

Einen Feuerwehreinsatz hat es am Dienstagabend in Grenzach-Wyhlen wegen einer vergessenen Pfanne auf dem eingeschalteten Herd gegeben. Deshalb hatte der Rauchmelder gegen 22:15 Uhr ausgelöst und Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei auf den Plan gerufen. Über ein gekipptes Fenster konnte die Feuerwehr in die verrauchte Wohnung vorrücken und die Pfanne vom Herd nehmen. In der Wohnung befand sich niemand, die Wohnungsinhaber meldeten sich später bei der Polizei. Nach dem Belüften war die Wohnung wieder nutzbar. Es entstand kein Sachschaden.

