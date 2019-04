Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kind verunglückt mit Roller - schwer verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Ein 9-jähriger Junge ist am Dienstag in Lörrach mit seinem Kickroller verunglückt. Der Bub hatte gegen 14:00 Uhr einen geteerten Fußweg in der Straße Röttelnblick bergab befahren und war am Ende des Wegs noch zu schnell. Er hob über einen Abgang zur Arend-Braye-Straße ab und schlug mit dem Vorderrad auf dem Gehweg auf, so dass die Achse brach. Der Junge stürzte und zog sich nicht unerhebliche Kopf- und Gesichtsverletzungen zu. Zur weiteren Behandlung kam er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

