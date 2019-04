Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Opferstock aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Montag hat ein Unbekannter den Opferstock einer Kirche in Rheinfelden-Nollingen aufgebrochen und daraus das Bargeld entwendet. Vermutlich in der Zeit von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr betrat der Dieb die katholische Kirche und hebelte mit einem Werkzeug den Opferstock auf. Es wird geschätzt, dass sich ein zweistelliger Bargeldbetrag darin befand, den der Täter stahl. Zudem verursachte er einen Schaden von rund 200 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen aufgenommen (Kontakt 07623 7404-0).

