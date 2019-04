Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Auto verloren

Freiburg (ots)

Breisach. Eine 78-jährige französische Dame war am Dienstagabend etwas orientierungslos und fand ihr in Breisach abgestelltes Auto nicht wieder. Die Polizei machte sich auf die Suche und konnte ihren Wagen auf einem Parkplatz in der Hafenstraße gegen 21.30 Uhr feststellen. Überglücklich wurde die ältere Dame wieder ihrem Wagen zugeführt und zur Landesgrenze begleitet.

