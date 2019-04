Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach, Verfolgungsfahrt

Freiburg (ots)

Breisach. Am Dienstagabend gab es gegen 23 Uhr in Breisach eine kurze Verfolgungsfahrt. Nachdem der Fahrer eines Pkw die herannahende Polizeistreife erkannte, versuchte er mit erhöhter Geschwindigkeit sich der Kontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt durch die Innenstadt Breisach, konnte der 21-jährige Fahrer in der Zeppelinstraße gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz eines Führerscheines war und ein Haftbefehl gegen ihn bestand. Der Fahrer wurde mit zur Dienststelle genommen, am Folgetag in eine Haftanstalt gebracht und bei der Staatsanwaltschaft Freiburg aufgrund wiederholtem "Fahren ohne Fahrerlaubnis" angezeigt.

