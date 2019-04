Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zwei verletzte Personen bei Wohnhausbrand in Zell im Wiesental

Freiburg (ots)

Lkrs. Lörrach, Zell im Wiesental, OT Adelsberg-Blauen

Am 17.04.2019, gg. 02.00 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle in Lörrach ein Wohnhausbrand in Zell im Wiesental mitgeteilt. Zunächst brannte ein Dachgeschosszimmer, beim Eintreffen von Rettungskräften und Polizei hatte sich der Brand bereits auf den gesamten Dachstuhl des Holzhauses ausgeweitet.

Der 24-jährige Bewohner der Dachgeschosswohnung, in welcher nach aktuellem Kenntnisstand die Brandausbruchstelle liegt, wurde mit Brandverletzungen in eine Klinik eingeliefert. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann durch einen herabfallenden Balken leicht verletzt.

Die restlichen Bewohner konnten den Gebäudekomplex (Neubau mit angebautem Neubau) glücklicherweise selbstständig und unverletzt verlassen. Das Ausmaß des Schadens kann bislang noch nicht beziffert werden.

Die Dachgeschosswohnung ist komplett ausgebrannt. Ob die restlichen Wohneinheiten überhaupt noch bewohnbar sind, muß bei Tageslicht betrachtet und entschieden werden.

Die Bewohner wurden vom vor Ort anwesenden Bürgermeister in Notunterkünften untergebracht.

