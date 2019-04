Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Firma - nichts gestohlen

Freiburg (ots)

Zu einem Einbruch in ein Firmengebäude kam es in der Nacht zum Dienstag in Lörrach-Brombach. Durch das Einschlagen einer Scheibe gelangten der oder die Einbrecher in das Gebäude. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Möglicherwiese wurden die Täter bei ihrer weiteren Tatausführung gestört oder brachen diese ab. Das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-500) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen.

