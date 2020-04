Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Heute mit Unfällen: Fluchten, wer saß am Steuer und Schneidezahn abgebrochen; Handwerkerfahrzeug gestohlen und geparkte Autos aufgebrochen; Jugendlicher wurde unvermittelt geschlagen.

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wer fuhr gegen die Laterne? - Zeugen gesucht - Offenbach

(aa) Ein unbekanntes Fahrzeug stieß in der Nacht zum Samstag im Landgrafenring/Landgrafenstraße vermutlich beim Versuch rückwärts einzuparken gegen eine auf dem Gehweg stehende Straßenlaterne. An der ist nun ein Schaden von etwa 1.500 Euro zu beklagen. Der Verursacher kümmerte sich allerdings nicht darum und fuhr davon. Der Unfall geschah zwischen 20 und 7 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier (069 8098-5100) zu melden.

2. Betrunkener Radfahrer büßt bei Sturz einen Schneidezahn ein - Dietzenbach

(neu) Mit wahrscheinlich knapp zwei Promille Alkohol im Blut ist am späten Sonntagabend ein Radfahrer in der Karl-Benz-Straße gestürzt und hat sich im Gesicht und an den Händen verletzt. Nach dem Vorfall, der sich gegen 22.25 Uhr vor einem Schnellrestaurant ereignete, musste der 47-Jährige in eine Frankfurter Klinik eingeliefert werden. Es stellte sich heraus, dass durch den Sturz sein rechter Schneidezahn abbrach. Nach bisherigen Erkenntnissen war an dem Sturz wohl niemand anderes beteiligt. Gleichwohl bittet die Polizei den Zeugen, der den Unfall beobachtet hatte und dem Verletzten noch vor dem Eintreffen der Streife zu Hilfe kam, sich auf der Wache unter der Rufnummer 06074 8370 zu melden.

3. Diebe stahlen Handwerkerfahrzeug - Dietzenbach

(aa) Am Sonntagabend, kurz vor 20 Uhr, suchte ein Handwerker vergeblich nach seinem Transporter, den er am Freitag, gegen 17.45 Uhr, in der Nibelungenstraße in Höhe der Hausnummer 69 abgestellt hatte. Diebe haben den weißen Renault Trafic, in dem Werkzeug und Maschinen waren, gestohlen. An dem Handwerkerfahrzeug waren AZ-Kennzeichen angebracht. Die Kripo Offenbach bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Transporters unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Unfallflucht: Laster fuhr gegen Tor zum Sportplatz - Hainburg/Hainstadt

(aa) Ein Posten des Eingangstores zum Sportplatz "Am Katzenfeld" ist am Wochenende von einem unbekannten Fahrzeug angefahren worden. Der Schaden wurden Sonntagmittag festgestellt. Die Polizei geht anhand der Spuren (Höhe der Anstoßstelle und Zwillingsreifenabdrücke) davon aus, dass ein Lastwagen beim Wenden dagegen gestoßen war. Der Fahrer kümmerte sich jedoch nicht um das nicht mehr zu schließende Tor und fuhr davon. Die Polizei Seligenstadt bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Main-Kinzig-Kreis

1. Beide wollen beim Unfall am Steuer gesessen haben - Hanau

(neu) Bei ihren Ermittlungen zu einer recht ungewöhnlichen Unfallflucht in Hanau sucht die Polizei nun nach unbeteiligten Zeugen, die insbesondere Angaben darübermachen können, wer wirklich am Steuer saß. Am frühen Dienstagmorgen vergangener Woche, gegen 6.20 Uhr, meldeten sich zwei augenscheinlich angetrunkene Männer auf der Wache am Freiheitsplatz, welche beide einräumten, in der Nacht mit einem blauen VW Up gefahren und dabei in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein. Trotz dieser Aussagen steht bislang nicht fest, wann und wo genau dieser Unfall gewesen sein soll. Denn ausgerechnete diese Details konnte oder wollte das Duo bei der Polizei nicht preisgeben. Beide Männer räumten aber ein, keinen Führerschein zu besitzen. Bei den ersten Ermittlungen gingen die Beamten davon aus, dass ein in der gleichen Nacht in der Kastanienallee angefahrener schwarzer BMW der andere Wagen sein könnte, der in Höhe der Hausnummer 26 abgestellt war. Doch diese Vermutung hat sich zwischenzeitlich als falsch herausgestellt. Um exakt feststellen zu können, wieviel Alkohol und möglicherweise auch Drogen im Spiel waren, ordnete die Hanauer Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Ferner wurden auf Anweisung der Justizbehörde die Handys der 20 und 24 Jahre alten Männer aus Hanau sichergestellt. Die Mobiltelefone sollen nun dahingehend überprüft werden, ob es darauf möglicherweise in einem Chatverlauf weitere Hinweise zu dem Unfallgeschehen gibt. Die Beamten am Freiheitsplatz suchen nun nach Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag vergangener Woche in Maintal oder aber in Hanau einen Zusammenstoß des blauen VW mit einem anderen, wahrscheinlich geparkten, Fahrzeug beobachtet haben. Darüber hinaus werden Zeugen, die gesehen haben, wer den schwarzen BMW in der Kastanienallee angefahren hat, um Mitteilung unter 06181 100-611 gebeten.

2. Wer sah die Unfallflucht vor dem Schnellrestaurant? - Hanau

(aa) Die Polizei Hanau I (06181 100-611) sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits am Donnerstagvormittag "Am Steinheimer Tor" ereignet hat. Zwischen 10.30 und 12 Uhr wurde ein auf dem Kaufland-Parkplatz in Höhe des dortigen Schnellrestaurants geparkter silberner Mercedes von einem unbekannten Fahrzeug angefahren; die hintere Stoßstange an der E-Klasse ist nun verkratzt. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden von etwa 1.000 Euro und fuhr davon.

3. Riskant durch die 30er Zone gefahren und Unfall verursacht - Nidderau

(neu) Weil er vermutlich deutlich zu schnell durch eine Tempo-30-Zone gefahren ist, hat am Sonntagnachmittag ein bislang unbekannter Autofahrer einen Unfall verursacht und ist danach geflohen. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrer eines weißen Personenwagens mit dem Kennzeichen MKK-ES; dieser dürfte im Frontbereich beschädigt sein. Laut Zeugen soll der Flüchtige gegen 17.15 Uhr mit hoher Geschwindigkeit zwei andere Fahrzeuge überholt haben, obwohl in dieser Straße nur 30 Stundenkilometer erlaubt sind. Als ein anderer Wagen entgegenkam, habe der Unbekannte scharf nach rechts gelenkt und dabei einen geparkten Ford gestreift, wobei an diesem ein Schaden von rund 1.500 Euro entstand. Gleichwohl fuhr der Verursacher einfach weiter Richtung Hügelstraße. Bei dem unbekannten Wagen könnte es sich um einen Audi oder BMW gehandelt haben. Trotz sofortiger Fahndung konnte das Fluchtfahrzeug bislang nicht aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten, sich an die Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 911550 zu wenden.

4. Jugendlicher wurde unvermittelt geschlagen - Zeugen gesucht - Erlensee

(aa) "Dunkle Haare, Dreitagebart, etwa 1,75 Meter groß, athletische Figur, weißer Trainingsanzug und Sonnenbrille" - so lautet die Beschreibung eines Täters, der am Sonntagnachmittag in der Dammstraße einen Fahrradfahrer geschlagen hat. Opfer war ein 17-Jähriger, der gegen 16 Uhr in Höhe der Hausnummer 11 vom Fahrrad getreten wurde. Der Unbekannte, der in Begleitung von zwei anderen war, schlug dem jungen Ronneburger unvermittelt ins Gesicht. Der Angegriffene konnte fliehen. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

5. Dieb machte sich an geparkten Autos zu schaffen - Maintal/Dörnigheim

(aa) Ein etwa 1,70 Meter großer und ungepflegt aussehender Mann hat sich am frühen Sonntagmorgen, zwischen 2.30 und 3 Uhr, entlang der Wingertstraße an mindestens acht abgestellten Autos zu schaffen gemacht, um aus den Innenräumen Wertsachen zu klauen. Auf dem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 118 zertrümmerte er an einem grauen Seat die hintere linke Scheibe und stahl eine schwarze Ledertasche, in der sich auch eine Geldbörse befand. Das Portemonnaie wurde unweit entfernt ohne Geld aufgefunden. Aus den anderen Fahrzeugen machte er wohl keine Beute. Der Täter trug eine Strickmütze und hatte eine Einkaufstasche dabei. Er redete auf Englisch vor sich hin und machte einen verwirrten Eindruck. Die Kripo Hanau ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen.

Offenbach, 20.04.2020, Pressestelle, Rudolf Neu

