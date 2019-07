Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 03.07.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Rollerdieb geschnappt - Langen

(as) Dienstagnacht knackten zwei Diebe im Forstring einen Motorroller. Gegen 23.25 Uhr sollen zwei junge Männer aus Langen im Alter von 15 und 18 ein Kleinkraftrad, welches vor der Hausnummer 47 abgestellt war, entwendet haben. Sie sollen dazu das Lenkradschloss geknackt und das Zweirad weggeschoben haben. Dank der Beobachtung und schnellen Mitteilung einer Zeugin konnten die Langfinger durch eine herbeieilende Streife noch in Tatortnähe gestellt und widerstandslos festgenommen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden der 15-jährige Tatverdächtigte in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten und der 18-Jährige vor Ort entlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf die Beiden kommt nun ein Strafverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls zu.

2. Diebe knackten Handwerkerfahrzeuge - Dreieich/Götzenhain

(aa) Am frühen Dienstagmorgen, zwischen 4 und 4.40 Uhr, zogen Diebe durch die Rheinstraße und der Höllgartenstraße und waren offensichtlich auf Werkzeug aus: Aus zwei dort geparkten Ford Transit schlugen die Täter eine Heckscheibe ein und öffneten die Flügeltüren. Aus dem Fahrzeug in der Rheinstraße stahlen die Diebe zwei Baustaubsauger. Was genau aus dem anderen Handwerkerfahrzeug gestohlen wurde, bedarf noch der Klärung. Zeugen hatten zwei Männer gesehen, die mit kurzen Hosen und Badeschuhen bekleidet waren. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

Bereich Main-Kinzig

1. Wer sah den vermeintlichen Paketboten? - Hanau/Klein-Steinheim

(fg) Die Kripo in Hanau sucht Zeugen, nachdem sich ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann am Dienstagmorgen Zugang zu einer Wohnung in der Karlstraße verschaffte, in dem er sich als Paketbote ausgab. Er ging einen Rentner an, der hierbei leicht verletzt wurde. Zwischen 10.20 und 10.25 Uhr klingelte der Unbekannte an der Wohnungstür des Seniors und gab an, ein Paket aushändigen zu wollen. Der Anwohner sagte, dass er nichts bestellt habe und ging in seine Küche. Hierbei folgte ihm der 1,70 Meter große Mann von schmaler Statur offenbar unbemerkt und ging in unvermittelt körperlich an. Nach kurzer Zeit soll der Eindringling die Wohnung jedoch fluchtartig verlassen haben. Nach ersten Erkenntnissen nahm der Täter, der helle Oberbekleidung sowie eine lange Hose trug und einen dunklen Teint hatte, nichts mit. Möglicherweise ist der Unbekannte, der ein Paket bei sich trug, bereits zuvor Passanten oder Anwohnern aufgefallen. Die Kriminalpolizei in Hanau bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Unfallflucht auf der Landesstraße 2306 - Linsengericht/Großenhausen

(fg) Am Montagmittag ereignete sich auf der Landesstraße 2306 eine Unfallflucht, bei der ein Sattelzug den Wagen einer 77 Jahre alten Frau aus Linsengericht beschädigte und weiterfuhr. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Seniorin in ihrem grauen Mercedes die L 2306 von Großenhausen in Richtung Waldrode. Ein Lastkraftwagen mit Anhänger war in entgegengesetzter Richtung unterwegs und geriet wohl in einem dortigen Kurvenbereich auf die Fahrspur der 77-Jährigen. Hierbei wurde der Mercedes am Kotflügel sowie der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizei in Gelnhausen.

3. Unfallflucht: Verursacher war im weißen VW unterwegs - Freigericht/Somborn

(aa) Nach einer Unfallflucht am Dienstagabend in der Freigerichter Straße liegen der Polizei bereits erste Erkenntnisse vor: Ein weißer VW, vermutlich Golf Typ 4, hat gegen 19 Uhr beim Vorbeifahren einen in Höhe der Hausnummer 22 geparkten Opel Corsa gestreift. Der bislang unbekannte Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug, an dem der rechte Außenspiegel und vorne rechts die Begrenzungsleuchte beschädigt sind. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizeistation Gelnhausen.

4. Schildkrötenbesitzer gesucht! - Steinau an der Straße

(fg) Am Dienstagmittag entdeckte ein Autofahrer eine Schildkröte, die über die Leipziger Straße in Höhe einer dortigen Tankstelle krabbelte; er sammelte sie ein und gab sie gegen 12.30 Uhr in der Tankstelle ab. Dort wurde das augenscheinlich gesunde Tier kurze Zeit später von der Polizei in Schlüchtern in Obhut genommen und an eine ortsansässige Tierschützerin übergeben. Die Schildkröte hat einen Durchmesser von circa 20 Zentimetern.

Die Polizei Schlüchtern bittet nun den möglichen Besitzer sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache zu melden, da das Tier vermutlich erst vor kurzer Zeit "ausgebüchst" ist.

Offenbach, 03.07.2019, Pressestelle, Rudi Neu

