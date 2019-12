Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 11.000 Euro Schaden bei Unfall: Polizei erbittet Hinweise auf flüchtige Fußgängerin mit Hund

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein Unfall, bei dem eine 26-Jährige mit ihrem VW in der Kasseler Innenstadt von der Straße abkam und in zwei geparkte Autos krachte, ereignete sich vergangene Woche in der Nacht von Freitag auf Samstag. Nach Angaben der VW-Fahrerin, die alkoholisiert war, sei sie einer Fußgängerin ausgewichen, die mit ihrem Hund unvermittelt auf die Straße getreten sein soll. Da von der Fußgängerin bei der Unfallaufnahme jede Spur fehlte und die bisherigen Ermittlungen der Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei nicht zur Identifizierung der Fußgängerin führen konnten, erhoffen sie sich mit einer Veröffentlichung Zeugenhinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, hatte sich der Unfall in der Rudolf-Schwander-Straße am vergangenen Samstag (21. Dezember 2019), gegen 02:40 Uhr, ereignet. Die VW-Fahrerin aus dem Schwalm-Eder-Kreis hatte selbst die Polizei gerufen. Wie sie und ihre Beifahrerin den Polizisten schilderten, sei die 26-Jährige vom Lutherplatz gekommen und in Richtung Kurfürstenstraße gefahren. Im Bereich der Hausnummer 15 habe plötzlich eine dunkel gekleidete Frau mit einem Hund, die vom rechten Bürgersteig kam, die Straße in Richtung Innenstadt überquert. Als die Autofahrerin nach dem Ausweichmanöver und dem Zusammenstoß mit den geparkten Autos ausstieg, sei die Fußgängerin bereits nicht mehr zu sehen gewesen. Eine Beschreibung der Frau oder des Hundes liegen derzeit nicht vor. Während an dem VW ein Schaden von etwa 4.000 Euro entstanden ist, schlagen die Beschädigungen an dem geparkten Skoda und dem Opel mit insgesamt rund 7.000 Euro zu Buche. Da die 26-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand, musste sie sich auf dem Polizeirevier einer Blutprobe unterziehen.

Während sich die VW-Fahrerin nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten muss, suchen die Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder möglicherweise Hinweise auf die unbekannte Fußgängerin geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561- 9100.

