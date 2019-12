Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mini Cooper von Parkplatz in Bad Wilhelmshöhe gestohlen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Den Diebstahl seines grauen BMW Mini Cooper im Wert von rund 15.000 Euro musste ein Autobesitzer am gestrigen Donnerstagnachmittag in der Tulpenallee in Bad Wilhelmshöhe feststellen. Trotz einer sofort eingeleiteten europaweiten Fahndung fehlt von den unbekannten Tätern und dem Wagen bisher jede Spur. Mit den weiteren Ermittlungen sind die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei betraut. Sie suchen Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben oder Hinweise auf die Täter sowie den Verbleib des Autos geben können.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Süd-West berichten, hatte der Besitzer seinen BMW gegen 13 Uhr auf dem oberen Parkplatz des Bergparks, nahe des Hermann-Schafft-Wegs, abgestellt. Den Diebstahl des etwa drei Jahre alten Wagens mit dem Kennzeichen KS-KF 101 bemerkte er dann bei seiner Rückkehr gegen 16 Uhr und rief sofort die Polizei. Wie genau die Autodiebe vorgingen und wohin sie mit dem Mini Cooper flüchteten, ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalbeamten des K 21/22 bitten Zeugen, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Polizei Kassel zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell