Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Junge Autofahrerin verletzt sich bei Alleinunfall auf B 83 schwer

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Eine 18-Jährige aus dem Landkreis Kassel ist am gestrigen Donnerstagabend mit ihrem VW auf der B 83 zwischen Trendelburg-Stammen und Hofgeismar-Hümme von der Straße abgekommen und stieß anschließend mit ihrem Wagen gegen zwei Bäume. Die eingesetzte Feuerwehr konnte die junge Frau aus ihrem erheblich beschädigten Auto befreien. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung der schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife der Polizeistation Hofgeismar berichtet, war es gegen 18 Uhr zu dem Unfall gekommen. Die 18-Jährige war mit ihrem VW auf der B 83 in Richtung Hofgeismar-Hümme unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. An dem VW, der durch ein Abschleppunternehmen geborgen wurde, war durch den Unfall ein Totalschaden entstanden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B 83 zwischen Stammen und Hümme bis etwa 19:45 Uhr voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell