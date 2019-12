Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch an Heiligabend: Täter durchwühlen Haus; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Der Einbruch in ein Haus in Fuldatal-Wilhelmshausen, der sich am Heiligabend ereignete, beschäftigt derzeit die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Bislang unbekannte Täter drangen während der Abwesenheit der Bewohnerin in das Haus ein, durchwühlten sämtliche Räume und flüchteten anschließend unerkannt. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Die Bewohnerin hatte den Einbruch bei ihrer Heimkehr gegen 1 Uhr in der Nacht zum Mittwoch festgestellt und sofort die Polizei alarmiert. Von den unbekannten Tätern, die ein Fenster brachial geöffnet hatten, fehlte bereits jede Spur. Wie das Opfer den aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichtete, hatte sie das Haus in der Gahrenbergstraße, nahe des Heidewegs, am Heiligabend gegen 17 Uhr verlassen. Auf was es die Einbrecher genau abgesehen hatten, ist derzeit noch unbekannt. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten sie lediglich einen Schlüssel.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

