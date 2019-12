Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Espenau-Mönchehof: (Landkreis Kassel) 66-jährige Lidia K. aus Naumburg wird vermisst; Polizei bittet mit Foto der Vermissten um Hinweise

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Die 66-jährige Lidia K. aus Naumburg (Lkr. Kassel) wird seit heute morgen vermisst. Frau K. befand sich gg. 10:45 Uhr am Bahnhof in Espenau-Mönchehof (Lkr. Kassel) in Begleitung ihres Lebensgefährten verließ die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Möglicherweise wurde sie nochmals gegen 12:00 Uhr am Kasseler Hauptbahnhof (Kulturbahnhof) gesehen.

Die Veröffentlichung eines Fotos von Frau K. soll nun bei der Suche helfen.

Beschreibung: Frau K. ist ca. 160 cm groß, hat dunkelbraune, kinnlange Haare, ist bekleidet mit Bluejeans, einer schwarzen langen Jacke und schwarzen Halbschuhen. Außerdem führt Frau K. eine schwarz-grau gestreifte Handtasche mit.

Frau K. kann nicht sprechen und sich nicht orientieren. Frau K. benötigt dringend medizinische Hilfe.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Frau K. Wer Frau K. antrifft, wird gebeten sich ihr anzunehmen und sofort die Polizeistation in Wolfhagen unter T: 05692-982900 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Jens Heine (PHK)

Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell