Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte brechen Automaten in Gaststätte auf: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zum heutigen Freitag gewaltsam in eine Gaststätte in der Frankfurter Straße ein und öffneten brachial zwei Spielautomaten im Gastraum. Anschließend ergriffen die Einbrecher mit ihrer Beute die Flucht in unbekannte Richtung. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erbitten Zeugenhinweise.

Der Einbruch in die Gaststätte gegenüber der Bosestraße, nahe des Auestadions, hatte sich in der Zeit zwischen dem gestrigen Donnerstagabend, 20 Uhr, und dem heutigen Morgen, gegen 04:45 Uhr, ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Einbrecher gewaltsam eine Tür und gingen danach offenbar gezielt die Automaten an, aus denen sie Geld erbeuteten. Mit ihrem brachialen Vorgehen richteten sie Sachschäden von etwa 1.000 Euro an. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei konnte nicht zum Auffinden der Täter führen.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts gemacht haben oder Täterhinweise geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell