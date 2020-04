Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Feuer auf Firmengelände; Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt; Bauschaum in Auspuffanlagen geparkter Autos gesprüht und Hakenkreuz in Holztür geritzt.

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Feuer auf Firmengelände - Offenbach

(aa) Nach einem Brand am Dienstagmittag auf einem Firmengelände in der Otto-Scheugenpflug-Straße hat die Kripo die Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung übernommen. Nach ersten Erkenntnissen geriet gegen 14 Uhr eine Auffangwanne mit zwei Fässern (Kühl- und Bremsflüssigkeit) in Brand. Das Feuer griff auf einen Stapel alter Autoreifen über und beschädigte Fenster und die Fassade der dortigen Werkshalle. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Personen wurden wohl nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

2. Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Fluchtermittler bitten um Hinweise - Langen

(aa) Ein Motorradfahrer wurde am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der Bundesstraße 486 schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war ein Lastwagen mit polnischen Kennzeichen gegen 9.35 Uhr aus Richtung Offenthal kommend zunächst auf der Abbiegespur Richtung Krankenhaus (hinter der Auffahrt zur Autobahn 661) gefahren, dann jedoch über die Sperrfläche nach links gezogen und die B 486 in Richtung Mörfelden-Walldorf weitergefahren. Ein auf dieser Spur herankommender dunkler Pkw musste eine Vollbremsung vollziehen und konnte dadurch einen Zusammenstoß mit dem Lkw verhindern. Das Fahrzeug hinter dem dunklen Pkw, ein VW, konnte ebenfalls rechtzeitig bremsen. Dies gelang dem Kradfahrer offensichtlich nicht mehr und er fuhr auf den VW auf. Der 54-jährige Kradfahrer aus Dreieich wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Sowohl der Laster als auch der dahinterfahrende dunkle Pkw waren weitergefahren. Die Fahndung nach dem Lastwagen führte bislang nicht zum Erfolg. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe haben die Ermittlungen übernommen und bitten den Fahrer des dunklen Autos mit der erfolgreichen Vollbremsung sich zu melden. Darüber hinaus bitten die Ermittler noch den Fahrer eines BMW, der sich kurz vor dem Unfall über die Fahrweise des Lastwagenlenkers geärgert haben soll, sowie weitere noch nicht bekannte Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

3. Bauschaum in Auspuffanlagen geparkter Autos gesprüht - Dietzenbach

(aa) Unbekannte haben von Montag auf Dienstag in der Hügelstraße zwei geparkte Autos beschädigt. Die Täter sprühten jeweils in die Auspuffanlagen eines Audi A 4 und eines VW Tiguan Bauschaum. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06074 837-0.

Main-Kinzig-Kreis

1. Hakenkreuz in Holztür geritzt - Steinau an der Straße

(tl) Eine Holztür zum Eingang des Museums im Steinauer Schloss wurde jüngst das Ziel unbekannter Täter. Im Zeitraum von Sonntag, 20 Uhr bis Dienstag, 10 Uhr, wurden nämlich zum einen ein Hakenkreuz in die Tür eingeritzt und ferner ein Böller in den Briefkastenschlitz der Tür geworfen, woraufhin diese von innen in Brand geriet und leichter Sachschaden entstand. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung sowie des Verwendens verfassungsfeindlicher Kennzeichen aufgenommen. Aufmerksame Zeugen, die in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben und damit gegebenenfalls die Ermittlungen unterstützen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Polizei zu melden.

Offenbach, 22.04.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

