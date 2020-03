Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Allmannsweier - Tabakschopf in Flammen

Schwanau, Allmannsweier (ots)

Ein Tabakschopf in der Stubenstraße ist am Donnerstagnachmittag aus noch unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen. Gut ein Drittel des etwa 25 auf 10 Meter großen Gebäudes ist kurz nach 15 Uhr abgebrannt. Wehrleute aus Schwanau, darunter Einsatzkräfte aus Allmannsweier, Kürzell, Ottenheim und Lahr sind aktuell noch mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Stubenstraße ist hierzu von der Allmannsweierer Hauptstraße kommend gesperrt. Ein Übergreifen auf das in unmittelbarer Nähe stehende Wohnhaus konnten von den Wehrleuten verhindert werden. Bei den Löscharbeiten kam auch eine Drehleiter zum Einsatz. Nach bisherigen Feststellungen wurde niemand verletzt. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen im Bereich mehrerer Zehntausend Euro liegen. Die Beamten des Polizeipostens Schwanau haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

