Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - In Kellerräume eingedrungen

Offenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist von Mittwoch auf Donnerstag in ein Wohnhaus im 'Biotopweg' eingedrungen. Im Gebäude begab sich der Unbekannte in den Keller und öffnete dort zwei Kellerabteile. Die eine Metalltür wurde gewaltsam aufgedrückt, während an der anderen das Vorhängeschloss geknackt wurde. Aus einem der Keller konnte der Dieb diverses Werkzeug erbeuten. Die Höhe des verursachten Sachschadens sowie der Wert des Diebesguts sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Kehl.

