Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - In Supermarkt eingebrochen

Bühl (ots)

Gewaltsam sind bisher noch unbekannte Langfinger in der Nacht auf Donnerstag in einen Supermarkt in der Oberweierer Straße eingebrochen. Beim Einstieg durch ein zur Straße hin gerichtetes Fenster entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Einbrecher ergaunerten aus dem Personalbereich eine Uhr nebst Schmuck und sind anschließend unerkannt entkommen. Die Beamten des Polizeireviers Bühl und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.

/rk

