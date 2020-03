Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auseinandersetzung auf Straße

Offenburg (ots)

Die Ursache einer Auseinandersetzung am Mittwochabend in der Hauptstraße, ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg. Nach Aussage einer Zeugin soll es kurz vor Mitternacht zwischen zwei 34 und 35 Jahre alten Männern zunächst zu einem verbalen Streit gekommen sein. Im Anschluss sollen sie gegenseitig aufeinander eingeschlagen haben. Hierbei soll der Jüngere auch ein Messer gezogen haben. Beide unter Alkohol und mutmaßlich auch unter Drogen stehenden Männer wurden hierbei verletzt, wobei der Ältere zur Behandlung in eine örtliche Klinik gebracht werden musste. Die Ermittlungen dauern an.

