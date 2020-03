Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfall im Kreisverkehr

Baden-Baden (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autofahrern ist es am späten Mittwochabend im Cité Kreisel gekommen. Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden befuhr die 20 Jahre alte Lenkerin eines Peugeot die B500 in Richtung Stadtmitte. Beim Einfahren in den Kreisel übersah sie mutmaßlich einen bereits im Kreisverkehr fahrenden 36-Jährigen in seinem Ford, sodass es gegen 23:15 Uhr zur Kollision kam. Der Ford Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in eine nahe Klinik gebracht werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro. Die junge Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

