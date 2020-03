Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Brennender Abfall

Bühlertal (ots)

Welcher Gegenstand am Dienstagmittag in der Hauptstraße genau dazu geführt hatte, dass sich der in einem Müllwagen befindliche Abfall entzündete, ist unklar. Fest steht bislang, dass der Fahrer des Gefährts kurz vor 15 Uhr anhielt, da er auf die qualmende Ladung aufmerksam wurde. Sicherheitshalber entlud er einen Großteil des Abfalls noch auf der Fahrbahn, sodass die alarmierten Wehrleute aus Bühlertal den Schwelbrand ablöschen konnten. Während des Einsatzes musste der Verkehr zeitweise umgeleitet werden.

