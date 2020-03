Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Auto bleibt nach Überschlägen auf dem Dach liegen

Wuppertal (ots)

Remscheid - In der Straße Dörpmühle kam es am 21.03.2020 um Mitternacht zu einem Alleinunfall. Ein Remscheider (20) verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Mazda und stürzte einen circa 15 Meter tiefen Graben hinab. Das Auto blieb auf dem Dach in einem ausgetrockneten Bachbett liegen. Weitestgehend unverletzt konnte sich der Fahrer befreien und am höher gelegenen Straßenrand auf sich aufmerksam machen. Der Mann wurde rettungsdienstlich versorgt. Der Sachschaden liegt bei circa 15.000 Euro. (jb)

