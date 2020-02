Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Baumkrone drohte auf Fahrbahn zu stürzen

Wetter (Ruhr) (ots)

Auch am gestrigen Dienstag, 11.02.2020, musste die Feuerwehr Wetter noch zu einem sturmbedingten Einsatz ausrücken. In der Straße Altenhains Berg war an einem Baum in ca. 15m Höhe die Krone abgebrochen und drohte jetzt auf die Fahrbahn zu stürzen. Die Feuerwehr brachte die Drehleiter in Stellung und zerkleinerte die Baumkrone mittels einer Kettensäge aus dem Leiterkorb heraus. Die zersägten Stücke wurden neben der Fahrbahn abgelegt. Ca. zwei Stunden waren die Einsatzkräfte hier vor Ort beschäftigt.

