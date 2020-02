Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Hilfeleistung am Samstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Samstag um 17:32 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Bismarckstraße alarmiert. Eine Anwohnerin hatte den Rettungsdienst alarmiert, aber öffnete nun die Haustür nicht. Daraufhin forderte die Besatzung vom Krankenwagen die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr an. Durch diese konnte die Haustür schadenfrei geöffnet werden. Die entsprechende Wohnungstür war geöffnet, sodass die Patientin an den Rettungsdienst übergeben werden konnte. Die ausgerückten neun Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei konnten den Einsatz nach einer guten halben Stunde beenden.

