FW-EN: Wetter - vermeintliche Rauchentwicklung in Heizungsraum

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Freitagabend um 20:28 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in der Straße "Schöllinger Feld" alarmiert. Als die ersten Kräfte nach drei Minuten vor Ort eingetroffen waren, konnte in dem Heizungsraum eines Discounters eine unklare Rauchentwicklung festgestellt werden. Aufgrund der ersten Feststellung wurden die Löscheinheiten Volmarstein und Wengern ebenfalls zur Einsatzstelle alarmiert. Das Ladengeschäft war bei Eintreffen der Feuerwehr bereits größtenteils geräumt, sodass durch einen Trupp unter Atemschutz direkt mit der Ursachenforschung begonnen werden konnte. Die Drehleiter wurde auf dem Parkplatz ebenfalls vorsorglich in Stellung gebracht. Nach einer weiteren Erkundung in dem Heizungsraum konnte die Ursache festgestellt werden. Aufgrund eines Defektes an der Heizung war Wasserdampf ausgetreten, welcher die Rauchentwicklung verursacht hatte. Der aufgebaute Löschangriff wurde zurückgenommen und durch den Filialleiter ein Heizungsmonteur verständigt. Für die Feuerwehr und den Rettungsdienst konnte der Einsatz nach guten zwei Stunden beendet werden.

