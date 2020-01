Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Freiwillige Feuerwehr am Freitag zweimal im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Auslaufendes Hydrauliköl aus einem Geländewagen rief am Freitag um 12:26 Uhr die Feuerwehr in den Einsatz.

Eine Autofahrerin wollte mit ihrem PKW aus einer Grundstückseinfahrt Am Eilper Hang herausfahren. Nach den ersten Metern bemerkte sie, dass die Lenkung ihres Autos nicht mehr funktionierte. Sie ließ den Wagen wieder rückwärts in die Einfahrt rollen. Hier stellte die Fahrerin dann auslaufendes Öl unter dem Fahrzeug fest. Sie alarmierte umgehend die Feuerwehr, da sich auch bereits ein rutschiger Ölfilm auf der Fahrbahn befand. Die Feuerwehr fing noch auslaufendes Öl unter dem Motorraum des PKW in einer Wanne auf und streute die ölkontaminierte Fläche auf der Straße mit Bindemittel ab. Ein Mitarbeiter des Stadtbetriebes nahm anschließend das ausgebrachte Streumittel wieder auf. Die Kräfte der Löscheinheit Grundschöttel sowie der Tagesdienst waren hier gut dreißig Minuten im Einsatz.

Als die eingesetzten Kräfte ihre Standorte gerade wieder erreicht hatten, folgte schon der nächste Alarm. In einem Ausbildungsinternat Am Grünewald hatte gegen 13:00 Uhr die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Der zur Erkundung vorgegangene Angriffstrupp konnte aber hier schnell Entwarnung geben. In einer Küche im vierten Obergeschoss waren Frikadellen in einer Pfanne angebrannt und hatten so für den Alarm gesorgt. Die Feuerwehrleute nahmen die Pfanne vom Herd und lüfteten den Bereich ausgiebig. Sonst waren keine weiteren Maßnahmen mehr notwendig. Der Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnte ebenfalls nach ca. dreißig Minuten beendet werden.

