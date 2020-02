Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Feuerwehr Wetter am Montag gut beschäftigt

Wetter (Ruhr) (ots)

Einiges zu tun gab es am Montag, 03.02.2020, für die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr). Gleich viermal rückten die ehrenamtlichen Kräfte zu verschiedenen Einsätzen aus.

Um 10:14 Uhr sorgte die automatische Brandmeldeanlage eines Ausbildungsinternats Am Grünewald für den ersten Alarm. Die Erkundung ergab, dass Rauchmelder im Küchenbereich ausgelöst hatten. Zum Glück konnte vom vorgehenden Trupp schnell Entwarnung gegeben werden, Wasserdampf war aus einem Küchengerät ausgetreten und hatte so für die Alarmierung gesorgt. Nach kurzer Kontrolle konnten alle Küchenmitarbeiter wieder an ihre Arbeit gehen. Die Feuerwehr, Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel und Wengern, der Rettungsdienst und die Polizei rückten nach ca. dreißig Minuten wieder ein.

In den Ortsteil Esborn führte dann um 13:14 Uhr der zweite Einsatz. In der Straße Zur Kattenkuhle wurde eine hilflose Person hinter verschlossener Tür gemeldet. Vor Ort brauchten die Einsatzkräfte aber zum Glück kein Spezialwerkzeug einsetzen, nach energischem Klingeln und Klopfen öffnete die Bewohnerin doch selbstständig die Tür. Nach einer Versorgung durch den städtischen Rettungsdienst wurde die Patientin anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach zwanzig Minuten beendet.

Auf der Rückfahrt gegen 13:40 Uhr erhielt die Fahrzeugbesatzung dann bereits die nächste Einsatzmeldung der Kreisleitstelle. Dieses Mal handelte es sich um einen First Responder-Einsatz in der Königstraße. Hier war es in einer Wohnung zu einem medizinischen Notfall gekommen. Da alle Fahrzeuge des Rettungsdienstes noch in anderen Einsätzen gebunden waren, führte Rettungsdienstpersonal der Feuerwehr fachgerecht eine Versorgung des Patienten durch und übergab ihn dann dem mittlerweile eingetroffenen Rettungsdienst. Dieser brachte ihn dann in ein Krankenhaus. Hier waren die Einsatzkräfte dreißig Minuten gebunden.

Der vierte Einsatz des Tages war dann in der Volmarsteiner Hauptstraße erforderlich. Hier wurde kurz nach 14:00 Uhr ein umgestürzter Baum an einer Böschung gemeldet. Bei Eintreffen drohte ein ca. 15m langer Baum auf die Fahrbahn zu fallen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle. Weil sich der Baum auf städtischem Grundstück befand, wurde der Stadtbetrieb zur Unterstützung angefordert. Nach wenigen Minuten begannen Mitarbeiter des Stadtbetriebes in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr den Baum mittels Motorsägen zu zerkleinern und abzutransportieren. Abschließend wurde die Straße dann noch gereinigt. Einsatzdauer hier ca. eineinhalb Stunden.

